Редкая краснокнижная дикая кошка попалась в фотоловушку в Мангистауской области

Барханного кота удалось запечатлеть на видео в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mangystaumedia.kz.

В областном управлении природных ресурсов и природопользования сообщили, что снятый на видео барханный кот находится на грани исчезновения и занесен в Красную книгу Казахстана. Обитает редкий зверь в песчаных и пустынных районах.

Отмечается, что этот вид кошек слабо изучен.

В ведомстве рассказали, что отличительная особенность барханных кошек - это короткие и очень сильные ноги, а на стопах есть жесткая шерсть, которая помогает им передвигаться по раскаленному песку. Мех у этой кошки очень густой. Окрас - песочно-желтый, на теле имеются нечеткие черные полосы. Кончик хвоста - темно-коричневый. Размножаются барханные кошки обычно в начале весны. Кошка рожает по два - пять котят. Охотятся барханные коты только ночью. Питаются мелкими грызунами, ящерицами и насекомыми.