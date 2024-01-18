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Редкая краснокнижная дикая кошка попалась в фотоловушку в Мангистауской области

Сегодня, 15:20
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mangystaumedia.kz Сегодня, 15:20
Сегодня, 15:20
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Фото: mangystaumedia.kz

Барханного кота удалось запечатлеть на видео в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mangystaumedia.kz.

В областном управлении природных ресурсов и природопользования сообщили, что снятый на видео барханный кот находится на грани исчезновения и занесен в Красную книгу Казахстана. Обитает редкий зверь в песчаных и пустынных районах.

Отмечается, что этот вид кошек слабо изучен.

В ведомстве рассказали, что отличительная особенность барханных кошек - это короткие и очень сильные ноги, а на стопах есть жесткая шерсть, которая помогает им передвигаться по раскаленному песку. Мех у этой кошки очень густой. Окрас - песочно-желтый, на теле имеются нечеткие черные полосы. Кончик хвоста - темно-коричневый. Размножаются барханные кошки обычно в начале весны. Кошка рожает по два - пять котят. Охотятся барханные коты только ночью. Питаются мелкими грызунами, ящерицами и насекомыми.

 
 
 
 
 
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Публикация от MANGYSTAUMEDIA.KZ (@mangystaumedia.kz)

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