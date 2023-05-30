Ребёнок застрял в стиральной машинке в Павлодарской области

Фото: instagram.com/pavlodar_tjd

Малыш застрял в барабане стиральной машинки в селе Теренколь Павлодарской области. На помощь пришли спасатели, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение о случившемся поступило в ДЧС в 11:14. На место выехали три сотрудника пожарной части №8.

Корпус машинки пришлось вскрывать. Малыша удалось извлечь, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

С родителями проведена профилактическая беседа.