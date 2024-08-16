Ребёнок выпил ацетон и отравился в детсаду Экибастуза
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В детском саду Экибастуза ребёнок отравился ацетоном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
По информации пресс-службы областного управления здравоохранения, карету скорой помощи для пятилетнего мальчика вызвали 15 августа в 16:51 в детский сад по улице Машхура Жусупа, 76/1.
Медики поставили предварительный диагноз – отравление химическим веществом (ацетон).
Состояние пострадавшего средней степени тяжести. Врачи диагностировали у него ожог ротовой полости. Как сообщили в отделе образования, помощник воспитателя детского сада оставила бутылку с химической жидкостью в моечной. Ребенок взял емкость, облился и случайно сделал глоток. Меры в отношении виновных примут после расследования обстоятельств дела.
Сейчас ребёнок под наблюдением врачей в Экибастузской городской больнице.
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