Ребёнок выпал из окна восьмого этажа в Астане

Трагедия произошла в районе "Есиль". Из окна многоэтажки выпал ребёнок, передаёт BaigeNews.kz.

Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

"По факту падения несовершеннолетнего ребенка с восьмого этажа жилого дома Управлением полиции района "Есиль" ДП Астаны начато досудебное расследование. Все обстоятельства устанавливаются", - сообщили в полиции.