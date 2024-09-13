  • 13 Сентября, 16:24
  • BAIGENEWS

Ребёнок выпал из окна восьмого этажа в Астане

Сегодня, 15:15
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pxhere.com Сегодня, 15:15
Сегодня, 15:15
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Фото: pxhere.com

Трагедия произошла в районе "Есиль". Из окна многоэтажки выпал ребёнок, передаёт BaigeNews.kz

Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

"По факту падения несовершеннолетнего ребенка с восьмого этажа жилого дома Управлением полиции района "Есиль" ДП Астаны начато досудебное расследование. Все обстоятельства устанавливаются", - сообщили в полиции.

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