Ребёнок выпал из окна восьмого этажа в Астане
Сегодня, 15:15
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Сегодня, 15:15Сегодня, 15:15
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Трагедия произошла в районе "Есиль". Из окна многоэтажки выпал ребёнок, передаёт BaigeNews.kz.
Пострадавший скончался на месте от полученных травм.
"По факту падения несовершеннолетнего ребенка с восьмого этажа жилого дома Управлением полиции района "Есиль" ДП Астаны начато досудебное расследование. Все обстоятельства устанавливаются", - сообщили в полиции.