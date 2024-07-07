  • 7 Июля, 04:03
  • BAIGENEWS

Ребёнок выпал из окна многоэтажки в Шымкенте

Сегодня, 03:30
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pexels.com / иллюстративное Сегодня, 03:30
Сегодня, 03:30
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Фото: pexels.com / иллюстративное

В Шымкенте четырёхлетний мальчик выпал из окна многоэтажного жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

"6 июля поступило сообщение о том, что четырёхлетний мальчик выпал из окна с третьего этажа многоэтажного жилого дома по улице Тулеметова Абайского района. Ребёнок госпитализирован. Состояние среднее", — рассказали в пресс-службе ДЧС Шымкента.

Спасатели призвали следовать следующим правилам безопасности, чтобы избежать падения детей из окон:

не оставляйте окна открытыми в доме, где есть ребёнок;

не ставьте мебель возле окон;

установите на окна специальные защитные устройства;

сделайте так, чтобы ребёнок не смог самостоятельно открыть ручку окна;

не приучайте детей стоять у окна и наблюдать оттуда за происходящим, они могут повторить это, когда вас не будет дома.

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