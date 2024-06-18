Ребёнок выпал из окна детсада в Акмолинской области
Сегодня, 19:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:25Сегодня, 19:25
84Фото: baigenews.kz/Иллюстративное фото
Два несчастных случая с детьми произошли за сутки в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ДЧС региона, в Шортандынском районе четырёхлетний ребёнок, оставшись без присмотра взрослых в одном из частных детских садов выпал из окна второго этажа. На данный момент мальчик находится в реанимации.
В Жаксынском районе 11-летний мальчик отправился с другом на реку Кайракты, чтобы искупаться, и утонул. Место, где погиб ребёнок, не предназначено для купания или рыбной ловли. Об этом свидетельствуют установленные у водоёма знаки.
Самое читаемое
- Неизвестный на глазах у прохожих перерезал горло мужчине в Павлодаре
- Лжекомпозитора задержали в Алматы по заявлению артистов
- На островах Греции загадочно исчезают и погибают туристы
- Армана Шораева подозревают в жестоком избиении сожительницы: полиция начала расследование
- Акимат Астаны объявил конкурс с главным призом в 1 млн тенге