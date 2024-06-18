Ребёнок выпал из окна детсада в Акмолинской области

Два несчастных случая с детьми произошли за сутки в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ДЧС региона, в Шортандынском районе четырёхлетний ребёнок, оставшись без присмотра взрослых в одном из частных детских садов выпал из окна второго этажа. На данный момент мальчик находится в реанимации.

В Жаксынском районе 11-летний мальчик отправился с другом на реку Кайракты, чтобы искупаться, и утонул. Место, где погиб ребёнок, не предназначено для купания или рыбной ловли. Об этом свидетельствуют установленные у водоёма знаки.