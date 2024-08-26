Ребёнок выпал из движущейся машины в Актау
Сегодня, 17:45
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Сегодня, 17:45Сегодня, 17:45
141Фото: baigenews.kz
Маленький ребёнок выпал из движущейся на полном ходу машины в Актау, передаёт BaigeNews.kz.
Происшествие сняли на видео очевидцы.
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В полиции по поводу данного инцидента сообщили, что личность водителя установлена, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Правонарушителя обещают привлечь к административной ответственности.
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