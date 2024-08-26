Ребёнок выпал из движущейся машины в Актау

Маленький ребёнок выпал из движущейся на полном ходу машины в Актау, передаёт BaigeNews.kz.

Происшествие сняли на видео очевидцы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от На дорогах Актау (@na_dorogah_aktau)

В полиции по поводу данного инцидента сообщили, что личность водителя установлена, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Правонарушителя обещают привлечь к административной ответственности.