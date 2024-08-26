  • 26 Августа, 19:22
  • BAIGENEWS

Ребёнок выпал из движущейся машины в Актау

Сегодня, 17:45
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:45
Сегодня, 17:45
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Фото: baigenews.kz

Маленький ребёнок выпал из движущейся на полном ходу машины в Актау, передаёт BaigeNews.kz

Происшествие сняли на видео очевидцы.

 
 
 
 
 
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Публикация от На дорогах Актау (@na_dorogah_aktau)

В полиции по поводу данного инцидента сообщили, что личность водителя установлена, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Правонарушителя обещают привлечь к административной ответственности.

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