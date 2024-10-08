Ребёнок весом более шести килограммов родился в Шымкенте
Сегодня, 20:50
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Сегодня, 20:50Сегодня, 20:50
154Фото: baigenews.kz
Богатырь появился на свет в родильном отделении городской больницы №2 Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Жительница города Альмира Жандарбекова родила мальчика весом 6 килограммов 500 граммов и ростом 63 сантиметра.
Это шестой ребенок для многодетной мамы. Роды прошли естественным путем. Мальчика назвали Тауекел.
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