Ребёнок весом более шести килограммов родился в Шымкенте

Богатырь появился на свет в родильном отделении городской больницы №2 Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Жительница города Альмира Жандарбекова родила мальчика весом 6 килограммов 500 граммов и ростом 63 сантиметра.

Это шестой ребенок для многодетной мамы. Роды прошли естественным путем. Мальчика назвали Тауекел.