  • 7 Сентября, 20:09
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Ребёнок весом более шести килограммов родился в Алматы

Сегодня, 19:38
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 19:38
Сегодня, 19:38
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Фото: pxhere.com

Ребёнок весом 6,3 килограмма появился на свет в роддоме №5 Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Как сообщили в Управлении общественного здравоохранения, пациентка поступила в клинику со схватками. 

Ребёнок родился с помощью кесарева сечения, так как плод находился в неправильном положении. Размерам малыша были удивлены не только врачи, но и молодая мать. 

"На сегодня малыш с весом 6 300 граммов – это самый крупный ребёнок, родившийся в нашем родильном доме. Родоразрешение было осуществлено операционным методом. Операция прошла успешно. Все закончилось хорошо. Мама и её сын здоровы. Это третий ребёнок в семье", – сообщила завотделением новорождённых Сауле Кененбаева.

Как отметила специалист, крупными считаются дети свыше четырёх килограммов, а младенцев тяжелее 5 000 граммов называют гигантами.

Мама с ребёнком находятся под круглосуточным наблюдением медработников и готовятся к выписке.

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