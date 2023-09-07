Ребёнок весом более шести килограммов родился в Алматы

Ребёнок весом 6,3 килограмма появился на свет в роддоме №5 Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Как сообщили в Управлении общественного здравоохранения, пациентка поступила в клинику со схватками.

Ребёнок родился с помощью кесарева сечения, так как плод находился в неправильном положении. Размерам малыша были удивлены не только врачи, но и молодая мать.

"На сегодня малыш с весом 6 300 граммов – это самый крупный ребёнок, родившийся в нашем родильном доме. Родоразрешение было осуществлено операционным методом. Операция прошла успешно. Все закончилось хорошо. Мама и её сын здоровы. Это третий ребёнок в семье", – сообщила завотделением новорождённых Сауле Кененбаева.

Как отметила специалист, крупными считаются дети свыше четырёх килограммов, а младенцев тяжелее 5 000 граммов называют гигантами.

Мама с ребёнком находятся под круглосуточным наблюдением медработников и готовятся к выписке.