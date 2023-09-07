Ребёнок весом более шести килограммов родился в Алматы
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Ребёнок весом 6,3 килограмма появился на свет в роддоме №5 Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
Как сообщили в Управлении общественного здравоохранения, пациентка поступила в клинику со схватками.
Ребёнок родился с помощью кесарева сечения, так как плод находился в неправильном положении. Размерам малыша были удивлены не только врачи, но и молодая мать.
"На сегодня малыш с весом 6 300 граммов – это самый крупный ребёнок, родившийся в нашем родильном доме. Родоразрешение было осуществлено операционным методом. Операция прошла успешно. Все закончилось хорошо. Мама и её сын здоровы. Это третий ребёнок в семье", – сообщила завотделением новорождённых Сауле Кененбаева.
Как отметила специалист, крупными считаются дети свыше четырёх килограммов, а младенцев тяжелее 5 000 граммов называют гигантами.
Мама с ребёнком находятся под круглосуточным наблюдением медработников и готовятся к выписке.
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