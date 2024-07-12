Ребёнок утонул в Атырауской области

11 июля около 20:00 в Курмангазинском районе Атырауской области 11-летний мальчик утонул в реке Шора, передаёт BaigeNews со ссылкой на "Atyrau Online".

Очевидцы пытались спасти ребенка, но усилия оказались безуспешными. Спасательные службы прибыли на место происшествия, однако было уже слишком поздно. Тело мальчика извлекли из воды и констатировали его смерть.