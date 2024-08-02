  • 2 Августа, 18:20
  • BAIGENEWS

Ребёнок упал с высоты 15 этажа в Алматы

Сегодня, 17:51
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 17:51
Сегодня, 17:51
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Фото: pxhere.com

Четырёхлетний ребёнок выпал из окна 15-го этажа в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл сегодня в Алатауском районе города.

МЧС напоминает родителям: 

  • не оставляйте окна открытыми, уходя из комнаты; 
  • установите на окна блокираторы; 
  • не ставьте близко к окнам диваны и стулья; 
  • москитные сетки не уберегут от падения.

 

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