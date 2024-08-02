Ребёнок упал с высоты 15 этажа в Алматы
Сегодня, 17:51
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Сегодня, 17:51Сегодня, 17:51
193Фото: pxhere.com
Четырёхлетний ребёнок выпал из окна 15-го этажа в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл сегодня в Алатауском районе города.
МЧС напоминает родителям:
- не оставляйте окна открытыми, уходя из комнаты;
- установите на окна блокираторы;
- не ставьте близко к окнам диваны и стулья;
- москитные сетки не уберегут от падения.
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