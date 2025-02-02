В одной из школ Атырау ученик четвёртого класса упал с лестницы и получил травмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Инцидент произошёл 27 января в школе №16 по пути в столовую. По этому факту начата служебная проверка. Мать пострадавшего, Гульнар Кулшетова, сообщила, что её 10-летний сын сейчас находится дома под наблюдением. У ребёнка рассечён подбородок и губы, выбиты и частично сломаны зубы.

"Учитель шёл впереди. Мы точно не знаем, поскользнулся ли он на ступенях или перевалился через перила. На видео видно, что он лёг животом на перила, но сам момент падения не зафиксирован. Разрез на подбородке около 5 см, три нижних зуба частично сломаны, в месте перелома порвалась десна. Один верхний зуб выпал полностью, другой вошёл в десну. В школьном медпункте ребёнку оказали первую помощь, затем его на скорой доставили в травмпункт. Подбородок и повреждённые ткани ротовой полости зашили. По рекомендации челюстно-лицевого хирурга молочные зубы были удалены в стоматологии", – рассказала Кулшетова.

После наложения швов на верхние дёсны ребёнок не может полностью закрывать рот. Его кормят ложкой, предварительно разминая пищу. Мать взяла больничный, чтобы ухаживать за сыном.

"Когда я пришла в школу на следующий день, там были директор и его заместитель. Оба заявили, что виноват классный руководитель, поскольку она якобы не уследила за ребёнком, и объявили ей выговор. Но как она может быть виновата? Разве за безопасность в школе не отвечает администрация? Директор даже не поинтересовался состоянием ребёнка. Учитель переживает, что её несправедливо обвиняют. Я вижу, что простых учителей наказывают, а те, кто обладает властью, не хотят брать на себя ответственность", – возмущается Кулшетова.

Родители подали жалобы в городскую прокуратуру и санитарно-эпидемиологическую службу, а также направили обращения в городской отдел образования и областное управление образования.

"Лестничные поручни слишком низкие, а на полу уложен кафель вместо ламината. Это небезопасно. Я прошу принять меры по обеспечению безопасности и привлечь к ответственности руководство школы. А также отменить выговор классному руководителю. Он должен учить 28 детей, а не проверять безопасность школьных лестниц", – подчеркнула Кулшетова. Она также намерена обратиться в полицию.

Руководитель городского отдела образования Айнагуль Дуйсекенова сообщила, что по жалобе родителей создана комиссия и начата служебная проверка.

"Мы взяли объяснительные у сотрудников школы. По предварительной версии, ребёнок споткнулся сам. Однако мы детально изучаем ситуацию", – сказала Дуйсекенова.

Сообщалось, что в павлодарской школе учитель математики, проходя мимо стоящего у доски ученика, ткнул его шурупом от шкафа. Действия попали на камеру видеонаблюдения. На теле ребёнка медики не обнаружили никаких следов. Но полиция завела уголовное дело.