Ребёнок упал с 5 этажа и получил лишь незначительные травмы в Павлодаре

Чудо произошло в Павлодаре. Мальчик упал с пятого этажа, остался жив и получил лишь незначительные травмы. Скоро его выпишут из больницы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Ребёнку сделали УЗИ – всё в норме. Медики признают: малыша спасло то, что он не понял, что с ним случилось. Не было паники, мышцы были расслаблены.

Мальчику всего один год и восемь месяц. У него после падения закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Но не всем так везёт.

С начала года в Павлодаре это уже 11 случай, когда дети выпадают из окна многоэтажек. И обычно всё заканчивается трагедией.