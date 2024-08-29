Ребёнок упал с 5 этажа и получил лишь незначительные травмы в Павлодаре
Сегодня, 22:23
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Сегодня, 22:23Сегодня, 22:23
123Фото: pxhere.com
Чудо произошло в Павлодаре. Мальчик упал с пятого этажа, остался жив и получил лишь незначительные травмы. Скоро его выпишут из больницы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Ребёнку сделали УЗИ – всё в норме. Медики признают: малыша спасло то, что он не понял, что с ним случилось. Не было паники, мышцы были расслаблены.
Мальчику всего один год и восемь месяц. У него после падения закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Но не всем так везёт.
С начала года в Павлодаре это уже 11 случай, когда дети выпадают из окна многоэтажек. И обычно всё заканчивается трагедией.
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