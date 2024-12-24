Ребёнок упал глазом на нож в Петропавловске: возбуждено уголовное дело
Проводятся следственные действия.
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Стали известны новые подробности шокирующего происшествия с ребёнком, упавшим на нож, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
В Петропавловске трёхлетний мальчик получил тяжёлое ранение глаза и повредил головной мозг. В полиции сообщили, что возбудили уголовное дело – за неисполнение родительских обязанностей.
ЧП произошло пять дней назад. По словам матери, все случилось дома, на семейной кухне. Сын, которому 3 года и 2 месяца, упал со стула прямо на нож. Малыша доставили в детскую областную больницу без сознания, в крайне тяжелом состоянии. Исследования показали, что лезвие через левое веко вошло в мозг.
Медицинский консилиум констатировал сразу несколько страшных диагнозов: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ранение левой глазницы, кровоизлияние в мозг. Врачи сообщают, что сейчас ребёнок получает все необходимое лечение, его состояние остаётся без изменений. Пациент стабильно крайне тяжёлый.
После ЧП в полиции сообщали, что всё произошло в результате несчастного случая, но обещали провести проверку. И вот сегодня в ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела. Если вина родителей будет доказана судом, им грозит наказание – от штрафа в полмиллиона тенге до ареста на 40 суток.
"По данному факту начато досудебное расследование по неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", - заявила пресс-секретарь департамента полиции СКО Адемау Мендыбаева.
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