Стали известны новые подробности шокирующего происшествия с ребёнком, упавшим на нож, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В Петропавловске трёхлетний мальчик получил тяжёлое ранение глаза и повредил головной мозг. В полиции сообщили, что возбудили уголовное дело – за неисполнение родительских обязанностей.

ЧП произошло пять дней назад. По словам матери, все случилось дома, на семейной кухне. Сын, которому 3 года и 2 месяца, упал со стула прямо на нож. Малыша доставили в детскую областную больницу без сознания, в крайне тяжелом состоянии. Исследования показали, что лезвие через левое веко вошло в мозг.

Медицинский консилиум констатировал сразу несколько страшных диагнозов: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ранение левой глазницы, кровоизлияние в мозг. Врачи сообщают, что сейчас ребёнок получает все необходимое лечение, его состояние остаётся без изменений. Пациент стабильно крайне тяжёлый.

После ЧП в полиции сообщали, что всё произошло в результате несчастного случая, но обещали провести проверку. И вот сегодня в ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела. Если вина родителей будет доказана судом, им грозит наказание – от штрафа в полмиллиона тенге до ареста на 40 суток.