Ребёнок умер после операции в больнице Уральска

Четырёхлетняя девочка скончалась в Уральске. За несколько дней до трагедии ребёнку сделали операцию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой город".

По информации пресс-службы Управления здравоохранения ЗКО, девочка поступила в ЛОР-отделение областной многопрофильной больницы 25 сентября. Её мама жаловалась, что у дочки было затруднённое дыхание через нос, частые простудные заболевания, храп по ночам, частые ангины, ночное апноэ. На следующий день маленькую пациентку прооперировали. Спустя четыре дня у ребёнка началось обильное кровотечение и рвота.

"30 сентября в 00:35 девочка поступила в операционный блок с признаками продолжающегося кровотечения из ротовой полости. Ей произвели санацию ротовой полости и верхних дыхательных путей. В 00:40 у неё остановилось сердце. Ей провели реанимационные мероприятия, но безуспешно", — сообщили в ведомстве.

Причина смерти ребёнка будет известна через две недели, после получения результатов патологоанатомического (гистологического) исследования.