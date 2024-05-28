Ребёнок сорвался со скалы в Актау: врачи рассказали о его состоянии
Сегодня, 17:05
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Сегодня, 17:05Сегодня, 17:05
97Фото: открытые источники
Инцидент произошел 25 мая за гостиницей "Каспиан Ривера". Ребенок сорвался с высоты 3-4 метров и упал вниз. О состоянии ребёнка рассказали в управлении здравоохранения региона, передаёт BaigeNews.kz.
“За гостиницей "Каспиан Ривера" в 4А микрорайоне с высоты 3-4 метров упал ребенок 2012 года рождения. Спасатели вместе с сотрудниками полиции донесли пострадавшего на носилках до кареты скорой помощи”, - сообщили спасатели.
О состоянии ребёнка рассказали в управлении здравоохранения региона.
По словам врачей, ребенок в сознании и находится в травматологическом отделении детской больницы. Врачи отметили, что ребенок находится под постоянным наблюдением.
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