  • 4 Сентября, 02:29
  • BAIGENEWS

Четырехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа в Шымкенте

Сегодня, 01:41
АВТОР
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darminaopel.ru Сегодня, 01:41
Сегодня, 01:41
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Фото: darminaopel.ru

4-летний мальчик упал с четвертого этажа многоквартирного дома в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Telegram-канал Otyrarkz.

"В городскую детскую больницу был доставлен ребенок 2020 года рождения. Он получил травмы средней тяжести. За его состоянием следят врачи", - сообщили в департаменте по ЧС города Шымкента.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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