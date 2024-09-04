Четырехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа в Шымкенте
Сегодня, 01:41
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Сегодня, 01:41Сегодня, 01:41
97Фото: darminaopel.ru
4-летний мальчик упал с четвертого этажа многоквартирного дома в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Telegram-канал Otyrarkz.
"В городскую детскую больницу был доставлен ребенок 2020 года рождения. Он получил травмы средней тяжести. За его состоянием следят врачи", - сообщили в департаменте по ЧС города Шымкента.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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