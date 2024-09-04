Четырехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа в Шымкенте

4-летний мальчик упал с четвертого этажа многоквартирного дома в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Telegram-канал Otyrarkz.

"В городскую детскую больницу был доставлен ребенок 2020 года рождения. Он получил травмы средней тяжести. За его состоянием следят врачи", - сообщили в департаменте по ЧС города Шымкента.