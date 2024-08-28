  • 28 Августа, 20:23
  • BAIGENEWS

Ребёнок провалился в открытый колодец в Караганде

Сегодня, 18:46
АВТОР
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ДЧС Карагандинской области Сегодня, 18:46
Сегодня, 18:46
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Фото: ДЧС Карагандинской области

10-летний мальчик упал в открытый колодец в Караганде. на помощь ему пришли спасатели, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в 17:00 но улице Цеткин.

"Сотрудниками ДЧС при помощи штурмовой лестницы спасён мальчик 2014 года рождения,  который по неосторожности упал в открытый колодец у дома. Ребёнок в медицинской помощи не нуждался", - уточнили в ведомстве.

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