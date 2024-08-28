Ребёнок провалился в открытый колодец в Караганде
Сегодня, 18:46
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Сегодня, 18:46Сегодня, 18:46
142Фото: ДЧС Карагандинской области
10-летний мальчик упал в открытый колодец в Караганде. на помощь ему пришли спасатели, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл в 17:00 но улице Цеткин.
"Сотрудниками ДЧС при помощи штурмовой лестницы спасён мальчик 2014 года рождения, который по неосторожности упал в открытый колодец у дома. Ребёнок в медицинской помощи не нуждался", - уточнили в ведомстве.
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