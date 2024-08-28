Ребёнок провалился в открытый колодец в Караганде

10-летний мальчик упал в открытый колодец в Караганде. на помощь ему пришли спасатели, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в 17:00 но улице Цеткин.

"Сотрудниками ДЧС при помощи штурмовой лестницы спасён мальчик 2014 года рождения, который по неосторожности упал в открытый колодец у дома. Ребёнок в медицинской помощи не нуждался", - уточнили в ведомстве.