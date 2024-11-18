Ребёнок провалился в колодец в новом сквере в Караганде
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В новом сквере "Алаш" в Караганде произошло ЧП. В открытый колодец с водой провалился пятилетний ребёнок. Начато расследование, передаёт BaigeNews.kz.
О происшествии в соцсетях сообщил отец мальчика.
"Хотел поднять проблему открытых люков колодцев. Сегодня в один из них, который был под снегом, упал мой пятилетний сын. В новом сквере по улице Сарыарка. Хочу чтобы привлекли виновных... Написал обращение. Ответили, что колодец закрыли. Пришёл проверить, колодец по-прежнему открыт... Просто положили в него ветки... Заявление моё лежит в полиции, ответственного не могут найти", - сообщил мужчина.
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В полиции прокомментировали инцидент.
"Данный факт зарегистрирован. Ввиду того, что пострадавший обратился в медицинское учреждение, окончательное решение будет принято после получения заключения судебно-медицинской экспертизы. Сотрудниками полиции устанавливается организация, обслуживающая данную подземную коммуникацию, для привлечения к ответственности, - заявили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
В акимате района также высказались на этот счёт.
"По данному случаю поясняем: люк накрыт, составлен протокол нарушения, выясняется принадлежность данного колодца. На балансе ТОО "Караганды Су" он не состоит, не относится к ливнёвой канализации", - пояснили в акимате района имени Казыбек би.
Жителей района просят сообщать о сломанных люках колодцев или их отсутствии в акимат.
Ранее у карагандинцев вызвали вопросы малые архитектурные формы, установленные в сквере "Алаш". После первых же дождей они пришли в негодность и представляли опасность для детей.
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