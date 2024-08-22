Ребёнок проколол ногу штырем от забора в Астане
Сегодня, 21:11
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Сегодня, 21:11Сегодня, 21:11
96Фото: скриншот
Сотрудники МЧС пришли на помощь к девятилетнему ребенку, который, пытаясь перепрыгнуть через железный забор, проткнул ногу о штырь и не смог самостоятельно слезть, передаёт BaigeNews.kz.
Спасатели оперативно-спасательного отряда с помощью гидравлических инструментов освободили ногу мальчика. После они передали ребёнка работникам бригады скорой помощи.