  • 22 Августа, 21:59
  • BAIGENEWS

Ребёнок проколол ногу штырем от забора в Астане

Сегодня, 21:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот Сегодня, 21:11
Сегодня, 21:11
96
Фото: скриншот

Сотрудники МЧС пришли на помощь к девятилетнему ребенку, который, пытаясь перепрыгнуть через железный забор, проткнул ногу о штырь и не смог самостоятельно слезть, передаёт BaigeNews.kz.

Спасатели оперативно-спасательного отряда с помощью гидравлических инструментов освободили ногу мальчика. После они передали ребёнка работникам бригады скорой помощи. 

 

Самое читаемое

Наверх