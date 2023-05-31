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duv-vest.ru 31 Мая, 16:30
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31 Мая, 16:30
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Фото: duv-vest.ru

Ребёнок проглотил золотой браслет и серёжки в Кызылорде

Золотой браслет и сережки извлекли кызылординские врачи из желудка двухлетнего мальчика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vecher.kz.

В кызылординской многопрофильной областной детской больнице рассказали подробности. Оказалось, мать малыша не могла найти украшения. Позже она предположила, что их проглотил её ребёнок.

"Мы провели обследование ребенка с помощью эндоскопа. У него в желудке были обнаружены инородные тела. Это были украшения из золота. Мы их благополучно извлекли", – рассказал врач-хирург-эндоскопист Серик Нусипхожаев.

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31 Мая, 16:30
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