Ребёнок проглотил золотой браслет и серёжки в Кызылорде

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Золотой браслет и сережки извлекли кызылординские врачи из желудка двухлетнего мальчика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vecher.kz.

В кызылординской многопрофильной областной детской больнице рассказали подробности. Оказалось, мать малыша не могла найти украшения. Позже она предположила, что их проглотил её ребёнок.