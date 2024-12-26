  • 26 Декабря, 06:11
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Ребёнка потеряли в толпе на площади Семея

Полицейские помогли вернуть потерявшегося ребёнка матери.

Сегодня, 04:44
АВТОР
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пресс-служба МВД РК Сегодня, 04:44
Сегодня, 04:44
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Фото: пресс-служба МВД РК

На центральной площади Семея во время торжественного зажжения новогодней ёлки потерялся ребёнок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Маленькая девочка потеряла из виду свою маму в толпе. К счастью, ребёнка увидели полицейские, обеспечивавшие общественный порядок. Они успокоили девочку и посадили в автобус, где находились артисты, выступавшие на сцене.

Тем временем мать девочки активно искала её среди людей. Полицейские, увидев обеспокоенную женщину, сопроводили её к автобусу, где она наконец смогла обнять своего ребёнка.

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