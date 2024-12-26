Ребёнка потеряли в толпе на площади Семея
Полицейские помогли вернуть потерявшегося ребёнка матери.
Сегодня, 04:44
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Сегодня, 04:44Сегодня, 04:44
157Фото: пресс-служба МВД РК
На центральной площади Семея во время торжественного зажжения новогодней ёлки потерялся ребёнок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
Маленькая девочка потеряла из виду свою маму в толпе. К счастью, ребёнка увидели полицейские, обеспечивавшие общественный порядок. Они успокоили девочку и посадили в автобус, где находились артисты, выступавшие на сцене.
Тем временем мать девочки активно искала её среди людей. Полицейские, увидев обеспокоенную женщину, сопроводили её к автобусу, где она наконец смогла обнять своего ребёнка.
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