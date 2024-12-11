10-летний мальчик пострадал из-за аварии на теплотрассе в Экибастузе. Инцидент прокомментировали в ТОО "Экибастузские тепловые сети", передаёт BaigeNews.kz.

О случившемся в соцсетях рассказала мать пострадавшего. По её словам, 8 декабря сын играл в футбол на улице Жусупа, мяч закатился под трубы. Мальчик полез его доставать и обварился горячей водой, получил ожог 20 процентов тела. Третий день он находится в реанимации.

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