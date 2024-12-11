  • 11 Декабря, 23:20
  • BAIGENEWS

Ребёнок попал в реанимацию из-за прорыва теплотрассы в Экибастузе

Повреждение устранили.

Сегодня, 21:44
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 21:44
Сегодня, 21:44
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Фото: baigenews.kz

10-летний мальчик пострадал из-за аварии на теплотрассе в Экибастузе. Инцидент прокомментировали в ТОО "Экибастузские тепловые сети", передаёт BaigeNews.kz.

О случившемся в соцсетях рассказала мать пострадавшего. По её словам, 8 декабря сын играл в футбол на улице Жусупа, мяч закатился под трубы. Мальчик полез его доставать и обварился горячей водой, получил ожог 20 процентов тела. Третий день он находится в реанимации.

 
 
 
 
 
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Публикация от Экибас в Теме 😎 | 𝙊𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡 ™ (@ekibas_v_teme)

"Повреждение зафиксировано на сетях потребителя. После обращения жительницы города в диспетчерскую службу предприятия и выявления места порыва, специалисты ТОО "Экибастузские тепловые сети" устранили повреждение. Напоминаем, что в зимний период тепловые сети являются объектом повышенной опасности", - заявили в компании.

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