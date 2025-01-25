Ребёнок помог МЧС спасти женщину в Астане
Прохожий мальчик вызвал спасателей.
Сегодня, 19:13
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Сегодня, 19:13Сегодня, 19:13
202Фото: МЧС РК
Женщина 1969 года рождения оказавшись запертой на балконе одного из многоэтажных жилых домов Астаны обратилась за помощью к прохожему мальчику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Ребёнок набрал номер 112 и попросил о помощи спасателей.
"Сотрудники столичного оперативно-спасательного отряда проникли через балкон пятого этажа при помощи альпинистского снаряжения на балкон четвёртого этажа и помогли вскрыть дверь", — говорится в сообщении.
В результате спасательной операции никто не пострадал.