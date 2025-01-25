  • 25 Января, 20:51
  • BAIGENEWS

Ребёнок помог МЧС спасти женщину в Астане

Прохожий мальчик вызвал спасателей.

Сегодня, 19:13
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 19:13
Сегодня, 19:13
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Фото: МЧС РК

Женщина 1969 года рождения оказавшись запертой на балконе одного из многоэтажных жилых домов Астаны обратилась за помощью к прохожему мальчику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

Ребёнок набрал номер 112 и попросил о помощи спасателей. 

"Сотрудники столичного оперативно-спасательного отряда проникли через балкон пятого этажа при помощи альпинистского снаряжения на балкон четвёртого этажа и помогли вскрыть дверь", — говорится в сообщении.

В результате спасательной операции никто не пострадал. 

 

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