Женщина 1969 года рождения оказавшись запертой на балконе одного из многоэтажных жилых домов Астаны обратилась за помощью к прохожему мальчику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Ребёнок набрал номер 112 и попросил о помощи спасателей.

"Сотрудники столичного оперативно-спасательного отряда проникли через балкон пятого этажа при помощи альпинистского снаряжения на балкон четвёртого этажа и помогли вскрыть дверь", — говорится в сообщении.

В результате спасательной операции никто не пострадал.