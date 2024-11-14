Ребёнок погиб в ДТП в Павлодарской области

Ребёнок погиб в результате ДТП в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации пресс-службы департамента полиции региона, авария с участием LADA Granta и BMW случилась на автодороге Атамекен – Русская Поляна вблизи села Ребровка.

"В ДТП погиб малолетний пассажир LADA Granta, а два водителя госпитализированы. Проводится проверка. На месте работают сотрудники полиции", – прокомментировали в пресс-службе ДП.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.