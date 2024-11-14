Ребёнок погиб в ДТП в Павлодарской области
Сегодня, 00:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 00:05Сегодня, 00:05
105Фото: BaigeNews.kz
Ребёнок погиб в результате ДТП в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
По информации пресс-службы департамента полиции региона, авария с участием LADA Granta и BMW случилась на автодороге Атамекен – Русская Поляна вблизи села Ребровка.
"В ДТП погиб малолетний пассажир LADA Granta, а два водителя госпитализированы. Проводится проверка. На месте работают сотрудники полиции", – прокомментировали в пресс-службе ДП.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
Самое читаемое
- Представители Ирана, России и Турции выступили с заявлением после встречи в Астане
- В Жезказгане предприниматель переплачивал огромные суммы по комуслугам
- 22-летнего парня убили в день свадьбы в Кокшетау
- Шавкат Рахмонов получил нового соперника на UFC 310
- Что сулят Казахстану победа Трампа и новый геополитический расклад