Ребёнок погиб при пожаре в Павлодарской области

В селе Сатпаева Баянаульского района от ожогов, полученных при пожаре в частном доме, скончался девятилетний ребёнок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

По данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям, общая площадь возгорания составила 180 квадратных метров.

Прибыв на место происшествия, огнеборцы установили, что в пятикомнатном газоблочном доме загорелись деревянные конструкции кровли, домашние вещи, мебель.

"В доме находились шесть человек – трое взрослых и трое детей. Три человека эвакуировались самостоятельно", – сообщили в ведомстве.

До прибытия пожарных участковый полиции и сосед спасли десятилетнего ребенка и брата хозяина дома. Сотрудники пожарного поста вынесли из горящего дома ребенка 2015 года рождения. Он скончался по пути в больницу.

Сотрудники ДЧС ликвидировали пожар в 6:25.