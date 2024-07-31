Ребёнок погиб из-за действий сотрудников "Казахтелекома" в Алматинской области

В Алматинской области ребёнок погиб, схватившись за провод, брошенный сотрудником компании "Казахтелеком". Возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz.

"Сотрудники полиции Кегенского района начали расследование уголовного дела по факту выполнения работ либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности смерть человека. Проводятся необходимые следственные действия с назначением экспертных проверок для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в исследовании всех обстоятельств происшествия", - сообщили в полиции.