Ребёнок напрокат: в Казахстане стали чаще возвращать детей в детдома

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Система усыновления и патроната не повлияла на снижение количества сирот в Казахстане, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz. Как показывает статистика, число казахстанцев, желающих усыновить или стать опекуном, за годы пандемии заметно сократилось.

"Кроме того, несмотря на пропаганду и консультативную поддержку семей, в стране выросла статистика по вторичному сиротству. За 2017–2021 годы численность детей, которых усыновители и опекуны вернули в детдома, увеличилась на 64%. В 2017 году таких "отказников" было меньше всего (109 человек), в остальные годы — значительно больше (максимум — 199 человек). В 2021 году в госучреждения вернулись 179 несовершеннолетних", - сообщает портал.

Но тем не менее, численность маленьких казахстанцев, оставшихся без родителей, за пять лет показывала стабильное снижение ежегодно. Если в 2017 году, по данным Бюро национальной статистики РК, сиротами считались 27,3 тысяч несовершеннолетних, то по итогам 2021 года показатель сократился более чем на четыре тысячи, до 22,7 тысяч человек.

Более 80% из них, или 18,6 тысяч детей, живут в семьях. Важнейшим фактором успеха послужила профилактика социального сиротства: стало меньше случаев отказа от новорожденных, лишения родительских прав и так далее.