Ребёнок на переднем сиденье авто: блогера наказали за нарушение ПДД в Актау
Сегодня, 14:55
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Сегодня, 14:55Сегодня, 14:55
106Фото: Baigenews.kz
В социальных сетях распространилось видео, на котором девушка управляет транспортом и держит ребёнка за руку сидящего на переднем сидении авто, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Водителем авто оказалась 27-летняя девушка, в отношении которой составлен административный протокол по ч. 2 ст. 593 КоАП РК.
"В ходе мониторинга социальных сетей был опубликован видеоролик о правонарушении, совершенном автомобилем Lexus NX200. Как выяснилось, водитель управлял транспортным средством без ремня безопасности.
Также установлено, что в салоне автомобиля не предусмотрено специальное детское кресло", - сообщили в полиции.
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