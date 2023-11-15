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Ребёнок на переднем сиденье авто: блогера наказали за нарушение ПДД в Актау

Сегодня, 14:55
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Baigenews.kz Сегодня, 14:55
Сегодня, 14:55
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Фото: Baigenews.kz

В социальных сетях распространилось видео, на котором девушка управляет транспортом и держит ребёнка за руку сидящего на переднем сидении авто, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Водителем авто оказалась 27-летняя девушка, в отношении которой составлен административный протокол по ч. 2 ст. 593 КоАП РК.

"В ходе мониторинга социальных сетей был опубликован видеоролик о правонарушении, совершенном автомобилем Lexus NX200. Как выяснилось, водитель управлял транспортным средством без ремня безопасности.

Также установлено, что в салоне автомобиля не предусмотрено специальное детское кресло", - сообщили в полиции.

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