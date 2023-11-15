Ребёнок на переднем сиденье авто: блогера наказали за нарушение ПДД в Актау

В социальных сетях распространилось видео, на котором девушка управляет транспортом и держит ребёнка за руку сидящего на переднем сидении авто, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Водителем авто оказалась 27-летняя девушка, в отношении которой составлен административный протокол по ч. 2 ст. 593 КоАП РК.