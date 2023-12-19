Ребёнок и двое подростков пропали в Актау

Департамент полиции Мангистауской области разыскивает Акниет Балкан 2007 года рождения, Куанышбека Ахманова 2006 года рождения и 11-летнего Шерхана Сарсенбек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Как сообщили в волонтёрском движении Lider.kz, Акниет Балкан вышла из 10 декабря и до сих пор не вернулась.



По данным правоохранительных органов, Акниет среднего телосложения, рост 160 сантиметров, волосы черные.

Шерхан Сарсенбек 2012 года рождения 17 декабря в 15:00 направлялся в кафе к матери по адресу "КФС" В 29А микрорайон.

"Позже, в 18:00, отправился домой пешком, далее местоположение неизвестно. Рост 140 сантиметров, волосы черные. На нем была черная куртка, белые кроссовки и черные штаны, - сообщили в полиции.

Ещё один пропавший Куанышбек Ахманов 2006 года рождения 17 декабря вышел из "ЦАН" в 4 микрорайоне. Рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные. На нем были синяя куртка, белая рубашка и черные штаны.