Ребёнок бился головой об стенку и не спал ночами. Истории приёмных родителей в Казахстане

Многие согласятся, что приёмных родителей можно смело назвать героями. А если это люди, которые решились усыновить ребёнка с диагнозом – то их силой духа можно только восхищаться. Самое удивительное, что, когда дети с нарушениями здоровья попадают в любящую атмосферу, они начинают быстро развиваться. Зачастую, им даже снимают диагнозы. В учреждении, каким бы хорошим оно не было, такого прогресса бы не произошло. В этом материале корреспондент BaigeNews.kz расскажет истории двух семей из разных городов Казахстана, которые когда-то не испугались страшных прогнозов и взяли ответственность изменить сложную судьбу малышей.

Около пяти тысяч сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всё еще ждут своих маму и папу. Если у здоровых малышей большие шансы попасть в семью, то ребятам с ограниченными возможностями здоровья повезло меньше. Не каждый осилит такой фронт работы. Чтобы как-то мотивировать потенциальных приёмных родителей, готовых усыновить особенных детей, казахстанский фонд "Дом мамы" с мая 2022 года запустил проект по их поддержке. Таким семьям помогают оплачивать медицинскую реабилитацию и коррекцию детей, а при необходимости – даже операции. Также приёмным родителям предоставляют адресную финансовую помощь. Если обратиться к цифрам, то на сегодня такую поддержку получили 163 ребёнка из 119 семей.

История Виктора

Когда Андрей и Амина из поселка Махамбет Западно-Казахстанской области приехали знакомиться с пятилетним Витей, в соцопеке их сразу предупредили, что у мальчика есть умеренная умственная отсталость, а у его мамы был психический диагноз. Но это не стало преградой для приёмных родителей.

"После первой встречи муж сразу сказал: Всё, мы его возьмём. Мы подали заявку и начали приезжать к нему. В третью нашу встречу ребёнок начал называть нас "мама" и "папа". А он же до этого вообще не разговаривал, только показывал все жестами, как малыш", - вспоминает Амина.

Уже через месяц Витя оказался дома. Приемная мама рассказала о сложном периоде адаптации, который не все могут выдержать.

"Когда мы ехали из детского дома, он сидел молча. А потом мы решили заехать в столовую покушать, а он у нас ребенок гиперактивный, и начал там бегать туда-сюда. Мы его пытаемся поймать, чтобы он не упал, а он такой крик поднял. Долгое время с ним невозможно было заходить в магазины, кафе. Он все хватал, кричал".

Амина до сих пор помнит тот день, когда их сын оказался дома. Несмотря на то, что первое время было сложно привыкать друг к другу, в ее голосе чувствуется много теплоты и принятия.

"Приехали домой, постелили ему постель, а он нам показывает, что там спать не будет. Показывает, мол, дайте мне подушку. Мы даём ему подушку, он прибежал, среди нас подушку кинул. И всё. С этих дней он с нами спал. Вот только неделя или две как он стал спать отдельно", - поделилась она.

По словам женщины, Виктор первые дни очень плохо спал ночами, постоянно вскакивал, включал везде свет, сидел посреди комнаты и качался.

"Весь адаптационный период муж перенёс на себе. Он ушёл с работы и сказал: "Я с сыном сам буду сидеть". А я работала. Андрей выдержал все его истерики, которые по несколько раз в день были. Витя кусал свои руки, крутил пальцы, бился головой об стенку. У мужа на этом фоне начались сильные головные боли. Но ничего, мы через это прошли", - добавила Амина.

Приёмная мама отметила, что все соседи знали, что они взяли ребенка с диагнозом, поэтому на крики никто не жаловался.

"Начали водить к логопеду, дефектологу, на ЛФК, к нейропсихологу. Там тоже каждый раз были сильные истерики. Начали посещать центр развития "Умка" два раза в неделю. Потом еще стали водить на занятия в ПМПК (Психолого-медико-психологическая комиссия – Прим. авт.), тоже два раза в неделю – в другие дни, чтобы больше развивался, меньше было свободного времени. Адаптация у него проходила сложно везде. От детей он держался подальше, своими игрушками не делился", - вспоминает она.

Но с любящими родителями мальчик постепенно стал меняться, его поведение улучшилось, он начал активно развиваться.

"Было, конечно, очень сложно. Но потом потихоньку, потихоньку, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, всё наладилось. В марте он уже начал разговаривать. Сейчас где-то на 80% мы его понимаем. Он понимает по-казахски. Я разговариваю по-казахски, он мои слова повторяет. Шестого апреля ему исполнилось шесть лет. Когда мы снова привели его в ПМПК, чтобы нам сказали, когда нам идти в школу, там все учителя были в шоке от его поведения. Не было никаких криков, истерик, как у других детей. Он отвечал на все их вопросы. Потом пошёл в игровую комнату, играл, занимался с воспитателем", - с гордостью рассказывает Амина.

Комиссия предложила приемным родителям попробовать отдать Витю в нулевой класс обычной школы. Но Амина решила, что в коррекционном учебном заведении ребёнку будет комфортнее.

"Я вижу отношение к нему других детей. Он только начал развиваться, разговаривать. Я переживаю, что его будут обижать, и он на этом фоне замкнётся. Поэтому мы пошли в 15-ю коррекционную школу в городе Уральск. В школе тоже была адаптация первые две недели. Сейчас стал спокойнее. Утром он спокойно остается в школе. Прощается с нами минут 10. После обеда, когда забираем, бежит радостный навстречу. Я думаю, что ему нравится в школе. Мне кажется, он там в своей тарелке, в обычной школе было бы по-другому", - пояснила свое решение женщина.

В ноябре будет ровно год, как Витя в семье. За это время мальчик изменился кардинально. Это подтверждают специалисты и соцработники, которые знают ребёнка давно.

"Слава Богу, сейчас всё нормально. Наша жизнь налажена, Витя ходит в школу, мы с мужем работаем. Все выходные мы обязательно проводим вместе. С октября будем водить сына в бассейн", - делится женщина.

Амина рассказывает всё очень искренне, по-доброму и в голосе ее чувствуется любовь к сыну.

"Нам, конечно, многие говорили: "Почему вы взяли ребенка с таким диагнозом? Вы не боитесь, что будет дальше?" А мы отвечаем, что не боимся. Что будет, то будет. Но, почему-то я верю, что наш Виктор станет намного лучше по развитию. Почему-то такая уверенность у нас есть. И мы, конечно, будем прилагать для этого все усилия. Самое сложное мы прошли. Я очень рада, что мы решились его взять. Для нас Виктор – самое большое счастье! Пусть забот прибавилось с появлением ребенка, для меня это не тяжело, мне это в радость", - сказала она.

Мечта о двух дочках

Вторая наша героиня тоже рассказала свою историю усыновления, вернее, удочерения. Но она пожелала не называть имен и свой город.

"Всё началось с моей мечты. Я хотела взять из детского дома именно двух девочек. Но муж был категорически против. Да и обстоятельства не позволяли. То одна проблема, то другая", - вспоминает Алия (имя изменено).

На пути к своей мечте женщина начала предпринимать конкретные действия. Но жизнь подготовила для неё много препятствий.

"Чтобы не зависеть от мужа в декрете, я решила открыть свой бизнес. Взяла большой кредит и прогорела. У меня были долги, депрессия. Потихоньку я выкарабкалась, и снова вернулась к мысли о том, что хочу детей, девочек. Своих детей у нас не было. Я настроилась серьёзно, и меня уже было не переубедить. Я сменила работу, нашла ближе к дому, чтобы было удобнее в будущем заниматься детьми", - рассказала она.

Алия посмотрела анкеты детей и выбрала четырехлетнюю девочку из другой области. Она решила поехать к ней знакомиться. Её долго не отпускали с работы, муж также был против этой затеи. К тому же наступил карантин, и возникли проблемы с транспортом. Несмотря на все это Алия отправилась за ребенком.

"В детском доме меня встретили директор и врачи, они объяснили ситуацию. Сказали, что у девочки сложный психоневрологический диагноз. Я расстроилась. Я проехала полторы тысячи километров, не зная о диагнозе ребёнка. И они, видя мою ситуацию, пошли мне навстречу и показали других двух девочек", - вспоминает она.

Первая малышка была очень маленькой и легкой, как пушинка. Сильнейшее косоглазие, глазки расходились в разные стороны. Она плохо ходила, совсем не разговаривала.

"Я её беру на руки, а она меня отталкивает. Воспитатели меня успокаивают: это нормальная реакция ребенка. Потом мне озвучили её диагнозы: инсульт, косоглазие, атрофия глазного нерва. Она перенесла трепанацию черепа, операцию на глаза. Малышке ставили задержку развития. Еще у неё был нервный тик – голова просто ходуном ходила", - рассказала приемная мама.

В тот же день Алие показали и вторую девочку.

"А та, наоборот, как схватилась обеими ручками за мою шею, и её не могли потом от меня оттащить. Кое-как воспитатели забрали ее", - вспоминает она.

Женщина сняла квартиру в этом городе, так как была настроена серьезно. Она снова открыла анкеты этих детей и увидела, что у второй малышки статус не определен. А на первую она, оказывается, когда-то нажала отказ, прочитав диагнозы.

"Я созвонилась со знакомыми невропатолагами и узнала, что с здоровьем можно работать, и, если взяться в маленьком возрасте, то можно достигнуть хороших результатов. Потом я позвонила в техподдержку и написала заявление, что нечаянно нажала отказ. Они мне сняли ограничение, и я смогла посещать малышку", - рассказала Алия.

Приёмная родительница поделилась, что поначалу боялась диагнозов девочки.

"Она не разговаривала. Посажу её на качели, она на качелях сидит и поёт. Потом я стала ей повторять один слог: "да-да". Однажды прихожу, слышу, она повторяет: "да-да". Я была на седьмом небе от счастья. У меня сразу уменьшились страхи, я поняла, что ребенок может говорить", - добавила она.

Алия хотела удочерить обеих девочек, но у второй был все ещё неопредёленный статус. Поэтому она смогла оформить документы и стать мамой сначала только первой малышке.

"Муж, который был категорически против приёмных детей, начал потихоньку оттаивать. А у моей девочки был страх мужчин, и она его не подпускала, кричала. Потом потихоньку стала к нему привыкать", - рассказывает женщина.

Приёмные родители водили малышку к одному невропотологу, потом ко второму, третьему, но ощутимых результатов не было. А после назначений четвертого специалиста уже через месяц состояние малышки начало меняться в лучшую сторону.

"Я лечила свою первую девочку, а все мысли были о второй, которая осталась в детском доме. Я ложилась спать с мыслями о ней и просыпалась. У нее не определялся статус. Я часто заглядывала на сайт. В шесть утра, и в пять утра. Постоянно следила за её статусом. И вот как только он определился, я смогла ее поймать, назначила встречу и поехала за своей второй дочкой", - вспоминает Алия.

Сейчас семья воспитывает двух приёмных дочерей. Старшей пять лет, а младшей – четыре.

"Наш папа, который вообще-то не хотел брать детей из детдома, сейчас дочек обожает. А девочки из него веревки вьют. Я стараюсь еще быть построже, а он вообще не может им отказать", - смеется Алия.

Самое прекрасное в этой истории то, что малышка с диагнозами в итоге почти ничем не отличается от своих сверстников. Она не только догнала их в развитии, но где-то даже опережает. По словам приёмной мамы, это настоящий лидер, яркая и целеустремленная личность, которая всегда хочет быть номером один. Нервный тик, задержка развития – все это осталось в прошлом. Благодаря правильному лечению и любви родителей малышка достигла прекрасных результатов. Один глаз у неё полностью восстановился, проблема осталось только во втором глазу. Родители продолжают её лечить.

"Очень смышлёная девочка. Хорошо доносит свою мысль, не болтает попусту. Она всегда задает точные вопросы и также чётко, по делу отвечает. Занимается танцами. Я водила её на рисование, но ей не понравилось. Она у нас артистка, любит сцену. Даже сочиняет находу сама песни", - с гордостью говорит приёмная мама.

Разговаривая с Алией, чувствуешь её мудрость и оптимизм.

"Мы много трудились, конечно. Но это уже в прошлом. Тогда казалось всё таким страшным и сложным. А спустя время думаешь, что это, оказывается, мелочи. Мои страхи были больше, чем сама проблема", - отметила она.

Женщина рассказала, как её изменило родительство.

"В первую очередь я работаю над собой. Я благодарю своих девочек за то, что они сделали меня такой, какая я сейчас. Я стала более гибкой, мягкой, покладистой. Конечно, вначале было всё. Я повышала голос. И смотрю, мои девочки тоже стали повышать голос. Потом я взяла себя в руки. Молилась. Сейчас для меня повысить голос – это что-то сверхъестественное. Сею любовь и вижу в них любовь. Сею добро, становлюсь мягче и вижу в них эти черты. Раньше я думала, что счастье – это когда тебя любят. Оказывается, самое большое счастье – это любить самой. Я благодарю своих девочек за то, что могу их любить", - поделилась приемная мама.

Мы рассказали только о двух семьях, но таких историй очень много. Психологи давно доказали, что ни одно учреждение не может заменить ребёнку родителей, и это напрямую влияет на его развитие – и физическое, и психическое. И наши герои тому подтверждение. Конечно, далеко не каждый способен воспитать приёмного ребенка и посвятить всё своё время на восстановление его здоровья. Но хочется, чтобы те немногие храбрецы могли рассчитывать не только на свои силы, но и на поддержку государства и окружающих людей.