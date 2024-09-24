Ребёнку сломали нос на уроке в школе Павлодара

В школе №9 Павлодара шестикласснику на уроке физкультуры сломали нос. Мать пострадавшего мальчика заявила, что узнала о случившемся от сына, никто из администрации школы об инциденте ей не сообщил. Материалы направят в суд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По словам мальчика, после удара он пролежал несколько минут без сознания. Когда родительница пострадавшего попросила администрацию школы показать записи с камер наблюдения, которые выходят на стадион, где проходил урок, ей отказали, сказав, что на улице было темно, и на записи ничего не видно.

"Почему физкультура проводится в тёмное время суток? Почему нет освещения на стадионе? Никто не вызвал скорую помощь, из администрации никто мне не позвонил. О ситуации я узнала со слов сына", – возмутилась мать.

По словам женщины, директор учебного заведения взял с неё расписку о том, что она не имеет претензий и не будет обращаться в полицию. Однако правоохранительные органы всё же узнали о ситуации.

"Законного представителя несовершеннолетнего (который ударил сверстника – Прим. ред.) привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и обеспечению безопасности ребенка. Виновного школьника поставили на внутришкольный контроль", – сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Материал направят в суд.