В Министерстве просвещения Республики Казахстан прокомментировали скандал, разгоревшийся после публикации видео популярной блогерки Daricorn с участием несовершеннолетнего мальчика. После выхода ролика, созданного в рекламных целях без разрешения родителей, ребенок подвергся жесткой травле в интернете и в школе, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Комитете по охране прав детей Минпросвещения, инцидент находится под особым контролем ведомства. С матерью ребенка лично связалась председатель Комитета Насымжан Оспанова. Семье предложена всесторонняя поддержка — как юридическая, так и психологическая. В случае продолжения судебных разбирательств ведомство готово официально выступить на стороне ребенка.

"Каждый ребенок имеет право на уважение, защиту и безопасность — и в реальной жизни, и в цифровой среде", — подчеркнули в Комитете.

Ранее в Сети появилось видео матери пострадавшего ребенка. По ее словам, блогер Daricorn в августе прошлого года записала ролик с её сыном без разрешения, отредактировала его с использованием нецензурной лексики и выложила в интернет. Видео стало вирусным — его посмотрели более двух миллионов человек. После этого мальчика стали травить в интернете и среди сверстников.

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Суд постановил взыскать с кафе, в котором был снят ролик, 500 тысяч тенге морального ущерба, а также обязал принести официальные извинения. Однако заведение подало апелляцию и, по словам матери, не собирается выполнять решение суда.

Комитет по охране прав детей напомнил: использование изображения несовершеннолетних допускается только с согласия родителей или законных представителей, а любые нарушения в этой сфере могут повлечь серьезную юридическую ответственность.

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