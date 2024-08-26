Ребёнка засыпало грунтом в траншее в Рудном
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Семилетний мальчик погиб в траншее в Рудном из-за обвала грунта, передаёт BaigeNews.kz.
Трагедия произошла на улице 50 лет Октября. Техника выкопала глубокий ров для прокладки труб холодного водоснабжения. Грунт со стен внезапно обвалился, засыпав собой ребёнка.
Как мальчик оказался в траншее, предстоит выяснить следователям.
По данным полиции, во время происшествия рабочих подрядной организации на месте не было. Тело мальчика извлекли спасатели.
"Возбуждено уголовное дело за нарушение правил или требований нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Проводится проверка, назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Ход расследования взят на особый контроль руководством департамента полиции Костанайской области", - сообщили в пресс-службе ДП.
Самое читаемое