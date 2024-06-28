Ребёнка высадили из маршрутки в Павлодаре: какое наказание понёс водитель

Водителя оштрафовали за принудительную высадку подростка из маршрутки в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

При мониторинге соцсетей в одном из местных пабликов полицейские обнаружили ролик, в котором показано, как водитель маршрутного такси высадил девочку-подростка из-за отсутствия школьной карточки.

"Полицией проведена проверка. Водитель транспортного средства установлен. В отношении него возбуждено административное производство за принудительную высадку из общественного транспорта несовершеннолетней девочки, следующей без сопровождения законных представителей. Наложен административный штраф", - сообщил первый заместитель начальника УП Павлодара Арман Каптаев.

16 июня вступили в силу изменения в законодательстве по защите женщин и детей. Статья 593 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" дополнена частью 1-1. Теперь водители несут административную ответственность за принудительную высадку из общественного транспорта лица, не достигшего 16-летнего возраста, следующего без сопровождения законного представителя.