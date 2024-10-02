Ребёнка ударили стулом по голове в детсаду в Астане
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В одном из детских садов Астаны четырёхлетнего мальчика ударили стулом по голове. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.
По словам матери ребёнка, ЧП произошло 24 сентября утром. Воспитатель позвонила ей и сообщила, что мальчик ударился головой. У малыша на голове была открытая рана. На "скорой" его доставили в больницу, где наложили швы.
По данным паблика Astananews.kz, мать потребовала видео с камер наблюдения, и ей прислали обрезанный фрагмент, на котором видно, как другой мальчик ударил её сына металлическим стулом по голове.
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"Управлением полиции района Сарыарка по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей начато досудебное расследование. По результатам будет дана правовая оценка", - сообщили в ДП Астаны.
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