Ребёнка ударили стулом по голове в детсаду в Астане

В одном из детских садов Астаны четырёхлетнего мальчика ударили стулом по голове. Инцидент прокомментировали в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

По словам матери ребёнка, ЧП произошло 24 сентября утром. Воспитатель позвонила ей и сообщила, что мальчик ударился головой. У малыша на голове была открытая рана. На "скорой" его доставили в больницу, где наложили швы.

По данным паблика Astananews.kz, мать потребовала видео с камер наблюдения, и ей прислали обрезанный фрагмент, на котором видно, как другой мальчик ударил её сына металлическим стулом по голове.

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"Управлением полиции района Сарыарка по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей начато досудебное расследование. По результатам будет дана правовая оценка", - сообщили в ДП Астаны.