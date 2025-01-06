  • 6 Января, 15:23
  • BAIGENEWS

Ребёнка спасли при пожаре в ВКО

Причина пожара устанавливается.

Сегодня, 14:44
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 14:44
Сегодня, 14:44
88
Фото: МЧС РК

В г. Серебрянске района Алтай Восточно-Казахсанской области на территории частного жилого дома загорелись конструкции хозяйственных построек. Из-за пожара произошло сильное задымление дома, так как хозблок вплотную пристроен к нему, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Созданным звеном газодымозащитной службы в ходе разведки из задымленного помещения выведен ребенок 2010 г.р., его состояние удовлетворительное, после осмотра в медицинской помощи не нуждался", - проинформировали в ведомстве.

Пожар ликвидирован на общей площади 80 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

"МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности", - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее семерых человек эвакуировали при пожаре в Шымкенте.

Самое читаемое

Наверх