Ребёнка спасли при пожаре в ВКО
Причина пожара устанавливается.
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В г. Серебрянске района Алтай Восточно-Казахсанской области на территории частного жилого дома загорелись конструкции хозяйственных построек. Из-за пожара произошло сильное задымление дома, так как хозблок вплотную пристроен к нему, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Созданным звеном газодымозащитной службы в ходе разведки из задымленного помещения выведен ребенок 2010 г.р., его состояние удовлетворительное, после осмотра в медицинской помощи не нуждался", - проинформировали в ведомстве.
Пожар ликвидирован на общей площади 80 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
"МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности", - отмечено в сообщении.
Напомним, ранее семерых человек эвакуировали при пожаре в Шымкенте.
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