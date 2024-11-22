  • 22 Ноября, 18:12
  • BAIGENEWS

Ребёнка спасли из горящей квартиры в Алматы

В момент ЧП он находился дома один.

Сегодня, 17:01
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 17:01
Сегодня, 17:01
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Фото: МЧС РК

В Алматы сотрудники МЧС спасли жизнь ребёнку, оказавшемуся взаперти в горящей квартире, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло в микрорайоне Айнабулак-3  Жетысуского района на первом этаже пятиэтажного дома.

"Прибывшие пожарные спасли из горящей квартиры семилетнего мальчика. Пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров", - сообщили в МЧС.

Спасённого передали сотрудникам скорой медицинской помощи. 

Ранее сообщалось о том, что двоим детям пришлось выпрыгивать из окон квартиры во время пожара в Аксае.

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