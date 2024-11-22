Ребёнка спасли из горящей квартиры в Алматы

В Алматы сотрудники МЧС спасли жизнь ребёнку, оказавшемуся взаперти в горящей квартире, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло в микрорайоне Айнабулак-3 Жетысуского района на первом этаже пятиэтажного дома.

"Прибывшие пожарные спасли из горящей квартиры семилетнего мальчика. Пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров", - сообщили в МЧС.

Спасённого передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось о том, что двоим детям пришлось выпрыгивать из окон квартиры во время пожара в Аксае.