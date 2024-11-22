Ребёнка спасли из горящей квартиры в Алматы
В момент ЧП он находился дома один.
Сегодня, 17:01
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Сегодня, 17:01Сегодня, 17:01
185Фото: МЧС РК
В Алматы сотрудники МЧС спасли жизнь ребёнку, оказавшемуся взаперти в горящей квартире, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло в микрорайоне Айнабулак-3 Жетысуского района на первом этаже пятиэтажного дома.
"Прибывшие пожарные спасли из горящей квартиры семилетнего мальчика. Пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров", - сообщили в МЧС.
Спасённого передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
Ранее сообщалось о том, что двоим детям пришлось выпрыгивать из окон квартиры во время пожара в Аксае.
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