Ребёнка сбила машина на пешеходном переходе у школы в Астане

У школы №26 в Астане машина сбила ребёнка. Медики рассказали о состоянии пострадавшего, передаёт BaigeNews.kz.

"По улице Конституции совершён наезд на пешехода. Бригадой скорой медицинской помощи в Многопрофильную городскую детскую больницу №2 доставлен мальчик 2010 года рождения. У ребёнка ушибы грудной клетки и голеностопного сустава. После осмотра профильными специалистами он направлен под амбулаторное наблюдение", - сообщили в Управлении здравоохранения.

В полиции уточнили, что водитель авто марки Mitsubishi, следуя по улице Конституции напротив СШ №26 допустил наезд на 14-летнего ребёнка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Автомобиль водворён на коммунальную стоянку. По факту проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.