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Ребёнка с воткнутым в шею штырём от забора доставили в больницу в Алматы

Сегодня, 16:47
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baigenews.kz Сегодня, 16:47
Сегодня, 16:47
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Фото: baigenews.kz

Девятилетний ребёнок получил тяжелейшие травмы, упав с велосипеда на забор в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Бригадой МЧС мальчика доставили в приёмное отделение Центра детской неотложной медицинской помощи.

По словам сопровождающих и отца, ребёнок получил травму за 1,5 часа до обращения в результате падения с велосипеда на металлический забор.  

"Диагноз: Сочетанная травма. Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Колото-резанная рана шеи, с повреждением трахеи, полости рта. Перелом задней кортикальной пластины нижней челюсти в области угла справа. Состояние ребенка оценивалось как крайне тяжёлое", - рассказала челюстно-лицевой хирург Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Аида Уразаева.  

По её словам, при поступлении в больницу у ребёнка в области шеи имелась рана длиной 6 сантиметров, откуда торчала часть металлического забора размером 4 на 10 сантиметров.

"В экстренном порядке пациент транспортирован в операционную, хирургам потребовалось 1,5 часа чтобы удалить часть металлического забора, верхний край которого оказался в виде острия копья. У ребёнка была серьёзно повреждена трахея, щитовидная железа, подвижность задней кортикальной пластины нижней челюсти справа и слизистая щёчной области справа", - рассказала врач.

Хирургии сделали всё возможное для восстановления функционирования органов и сохранения качества жизни.  
 
5 августа мальчика перевели в профильное отделение. Его состояние оценивается как стабильное.

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