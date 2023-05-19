Ребёнка придавила дверь в подъезде многоэтажки Алматы

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В одном из жилых комплексов Алматы входная дверь в подъезд упала на ребёнка и придавила его, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Выяснилось, что инцидент произошёл в жилом комплексе Alma City. Председатель КСК Канат Кайрбаев сообщил, что дверь была сломана из-за небрежного отношения одного из жильцов данного дома. Это и стало причиной ЧП.

В управлении общественного здравоохранения Алматы пояснили, что ребёнка на карете скорой медицинской помощи доставили в детскую городскую клиническую больницу №2.

"Ему были проведены инструментальные обследования, в частности, КТ головы. Показаний к госпитализации не выявлено, с рекомендациями был направлен на амбулаторное лечение. Ребёнок в полном сознании", - прокомментировали в пресс-службе управления.