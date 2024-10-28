Ребёнка не пустили на рейс: Air Astana обязали выплатить 5 млн тенге

Казахстанскую авиакомпанию Air Astana обязали выплатить пять млн тенге матери 12-летней Зере, которую не пустили на рейс FlyArystan ("дочка" Air Astana), передаёт BaigeNews.kz.

Об этой истории стало известно после поста казахстанки Жазиры Мусиной на своей странице в соцсетях. Она рассказала, что одна из её 12-летних двойняшек 21 июля 2024 года не смогла вылететь из Астаны в Уральск казахстанским лоукостером FlyArystan. Она с сестрой и сопровождающим должна была сесть на рейс, но из-за замены самолёта ей не хватило места на борту. Ребёнок остался один без присмотра взрослых в аэропорту.

Жазира Мусина писала, что в авиакомпании ей предлагали компенсацию в 4 млн тенге, однако женщина отказалась. С ней провёл встречу президент FlyArystan Ричард Леджер, который ради этого прилетел в Уральск. Он передал сертификаты Жазире Мусиной и её дочерям сертификаты на право на перелётов по Казахстану авиакомпанией FlyArystan до конца 2024 года.

О том, что суд присудил матери Зере компенацию, сообщил адвокат Данильхан Шагатаев в своём Telegram-канале.