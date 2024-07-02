Ребёнка насмерть придавило деревом во время шторма в Санкт-Петербурге

В Петербурге 11-летнего школьника придавило деревом во время шторма, мальчик не выжил, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lenta.ru.

По данным Telegram-каналу "Mash на Мойке", сначала пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии отвезли в больницу.

"Там у него диагностировали ушиб мозга, множественные переломы черепа и закрытую травму грудной клетки. Медики также выявили у школьника ушиб легких, травму живота и открытый перелом правой голени. В итоге полученные травмы оказались не совместимы с жизнью, мальчика так и не удалось реанимировать", - пишет издание.

1 июля в Петербурге из-за непогоды оказались повреждены десять легковых транспортных средств. Сотрудники МЧС выезжали устранять последствия урагана на проспект Большевиков, где на территории стройплощадки упал башенный кран.