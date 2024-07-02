Ребёнка насмерть придавило деревом во время шторма в Санкт-Петербурге
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В Петербурге 11-летнего школьника придавило деревом во время шторма, мальчик не выжил, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lenta.ru.
По данным Telegram-каналу "Mash на Мойке", сначала пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии отвезли в больницу.
"Там у него диагностировали ушиб мозга, множественные переломы черепа и закрытую травму грудной клетки. Медики также выявили у школьника ушиб легких, травму живота и открытый перелом правой голени.
В итоге полученные травмы оказались не совместимы с жизнью, мальчика так и не удалось реанимировать", - пишет издание.
1 июля в Петербурге из-за непогоды оказались повреждены десять легковых транспортных средств. Сотрудники МЧС выезжали устранять последствия урагана на проспект Большевиков, где на территории стройплощадки упал башенный кран.