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Ребёнка насмерть придавило деревом во время шторма в Санкт-Петербурге

Сегодня, 11:12
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 11:12
Сегодня, 11:12
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Фото: baigenews.kz

В Петербурге 11-летнего школьника придавило деревом во время шторма, мальчик не выжил, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lenta.ru.

По данным Telegram-каналу "Mash на Мойке", сначала пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии отвезли в больницу.

"Там у него диагностировали ушиб мозга, множественные переломы черепа и закрытую травму грудной клетки. Медики также выявили у школьника ушиб легких, травму живота и открытый перелом правой голени.

В итоге полученные травмы оказались не совместимы с жизнью, мальчика так и не удалось реанимировать", - пишет издание.

1 июля в Петербурге из-за непогоды оказались повреждены десять легковых транспортных средств. Сотрудники МЧС выезжали устранять последствия урагана на проспект Большевиков, где на территории стройплощадки упал башенный кран.

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