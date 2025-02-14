В пресс-службе управления образования мегаполиса сообщили некоторые данные о дошкольном учреждении, в котором воспитатель издевалась над малышом, передает BaigeNews.kz.

Как выяснилось, детский сад "Ахляк" является частным учреждением, функционирующим на коммерческой основе без государственного финансирования и государственного заказа.

"При этом он не зарегистрирован в Национальной образовательной базе данных", - отметили в УО.

Ранее сообщалось, что по данному факту управлением полиции Бостандыкского района заведено уголовное дело, ведется следствие.