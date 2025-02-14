Ребёнка душили в детсаду Алматы: учреждение не зарегистрировано в образовательной базе
Управление образования города сообщило интересные сведения.
Сегодня, 15:55
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Сегодня, 15:55Сегодня, 15:55
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В пресс-службе управления образования мегаполиса сообщили некоторые данные о дошкольном учреждении, в котором воспитатель издевалась над малышом, передает BaigeNews.kz.
Как выяснилось, детский сад "Ахляк" является частным учреждением, функционирующим на коммерческой основе без государственного финансирования и государственного заказа.
"При этом он не зарегистрирован в Национальной образовательной базе данных", - отметили в УО.
Ранее сообщалось, что по данному факту управлением полиции Бостандыкского района заведено уголовное дело, ведется следствие.
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