Ребенок застрял головой в горшке в Уральске

Годовалого ребенка вызволили из горшка спасатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, 23 августа малыш находясь дома в микрорайоне Жана орда, надел на голову горшок. Когда родные малыша не смогли самостоятельно снять его с головы ребенка, вызвали спасателей.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда вызволили ребенка из "плена" с помощью специальных инструментов и передали родителям.

Это не первый случай в Уральске, когда малыши примеряют "ночную вазу" на голову. В июле этого года двухлетний ребенок в Уральске застрял в центрифуге стиральной машины.