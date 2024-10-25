Ребёнок впал в кому после ДТП с трактором в Павлодарской области

В Павлодарской области ребёнок пострадал в ДТП с трактором, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

На автодороге Омск – Майкапчагай недалеко от села Аккулы столкнулись трактор МТЗ-82 и Lada Granta, сообщили в департаменте полиции области.

"В результате ДТП три пассажира Lada Granta, среди них двое детей, с различными травмами госпитализированы в больницу. Автомашины водворены на штрафную стоянку", – рассказали в полиции.

Одного из пострадавших детей, девочку 2013 года рождения, доставили в районную больницу. Ей провели лабораторные исследования и инфузионную терапию, затем санавиацией в сопровождении врача реаниматолога и нейрохирурга доставили в детскую облбольницу. С политравмой, ушибом головного мозга тяжёлой степени и комой второй степени ребёнка поместили в реанимацию.

Её состояние оценивается как крайне тяжёлое. В лечебном учреждении проводят все необходимые лечебно-диагностические мероприятия.