В Шымкенте трагедия, потрясшая местных жителей: 12 апреля семилетний мальчик, ученик первого класса, погиб, упав в неогороженную яму, наполненную сточными водами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Otyrar.

По словам очевидцев, ребёнок ушёл из дома около 17:00. Родные начали поиски, когда мальчик долго не возвращался. Спустя несколько часов, около 22:00, его тело обнаружили в котловане глубиной около двух метров и длиной порядка 50 метров. Яма, по словам жителей, была вырыта несколько лет назад под септик для многоэтажек, но работы приостановили, и опасный объект остался без ограждения и предупреждающих знаков.

С тех пор котлован постепенно заполнился сточными водами. Местные жители утверждают, что не раз обращались в акимат и другие ответственные органы с просьбой принять меры и обезопасить территорию - безрезультатно.

Особую тревогу вызывает то, что рядом с ямой находятся школа и детский сад. Родители опасаются, что трагедия может повториться, если бездействие властей продолжится.

Тело ребёнка направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время проводится проверка по факту происшествия.

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