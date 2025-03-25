В Китае в возрасте 25 лет умерла девушка, родившаяся на рубеже двух тысячелетий и получившая прозвище "ребенок тысячелетия", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

Девушка родилась в 23:59 31 декабря 1999 года. Поэтому ее назвали Цяньцянь, так как "цянь" означает тысячелетие. О смерти девушки сообщила ее мать в китайских соцсетях. Она рассказала, что Цяньцянь скончалась от внезапной остановки сердца.