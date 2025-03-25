"Ребенок тысячелетия" умерла в 25 лет в Китае
Девушка родилась в 23:59 31 декабря 1999 года.
Сегодня, 20:59
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Сегодня, 20:59Сегодня, 20:59
44Фото: pxhere.com
В Китае в возрасте 25 лет умерла девушка, родившаяся на рубеже двух тысячелетий и получившая прозвище "ребенок тысячелетия", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.
Девушка родилась в 23:59 31 декабря 1999 года. Поэтому ее назвали Цяньцянь, так как "цянь" означает тысячелетие.
О смерти девушки сообщила ее мать в китайских соцсетях. Она рассказала, что Цяньцянь скончалась от внезапной остановки сердца.
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