В Туркестанской области в ответ на многочисленные жалобы жителей и распространение в социальных сетях видео, на котором ребенок безуспешно пытается отбиться от роя мошек, был усилен контроль за выполнением дезинсекционных работ, передаёт BaigeNews.kz.

Как выяснилось, работы по дезинсекции в регионах вдоль реки Сырдарья и Коксарайского водорегулятора, проводимые ТОО "Satti Tulik", не принесли ожидаемого эффекта. В результате обращений граждан и проверок было составлено административное протокол, и на организацию наложен штраф в размере 1,4 млн тенге.

Критика в адрес подрядчика была рассмотрена на штабном совещании, которое провёл первый заместитель акима области Зулфухар Жолдасов. Подрядчику было напомнено о необходимости соблюдать обязательства и повысить качество работ. В случае дальнейших нарушений будут применяться строгие меры в рамках закона.

Мероприятия по дезинсекции проводятся в рамках комплексной борьбы с мошкарой в населённых пунктах Туркестанской области. Работы начали с марта, и на данный момент было проведено 7 обработок. Однако, несмотря на биологические и химические методы борьбы, проблемы с мошкарой продолжаются.

На сегодняшний день в реку Сырдарья выпущено 76 тонн препарата "Бактицид", который является безопасным для живых существ, в том числе для скота, пчёл и рыб. Однако местные жители по-прежнему сообщают о большом количестве насекомых.

На совещании было принято решение увеличить количество точек выпуска препаратов в два раза, а также продолжить работы по химической обработке территории.

В 2025 году на борьбу с мошкарой выделено 1,4 млрд тенге, а объём применяемых препаратов увеличен в три раза.

Жители области ожидают улучшений, и местные власти призывают подрядчиков и научных специалистов к более тщательному выполнению мероприятий по дезинсекции.

Ранее сообщалось, что мальчик попал под нашествие мошек в селе Туркестанской области.

Казахстанцы пишут, что подобная ситуация наблюдается и в других регионах страны.

Жалобы поступают из Туркестанской и Кызылординской областей, а также из Мангистау.

Ситуация вызывает недовольство не только у жителей, но и у туристов, что может серьёзно повлиять на имидж регионов.