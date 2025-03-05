  • 5 Марта, 12:12
  • BAIGENEWS

Ребенок обварился кипятком, провалившись в канализацию в Актау

Случайно упал.

Сегодня, 11:08
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay Сегодня, 11:08
Сегодня, 11:08
124
Фото: Pixabay

В Актау 12-летний мальчик получил ожоги ног, упав в канализационный колодец с горячей водой, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошел во дворе дома №53 в 17 микрорайоне. По информации пресс-службы Мангистауской областной многопрофильной детской больницы, ребенок прогуливался с мамой и случайно упал в канализационный колодец, где находилась горячая вода с паром.

Врачи зафиксировали ожоги 2-3 степени в области голеней, общая площадь ожогов составила 30%.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое из-за полученных ожоговых травм. Он находится в сознании и получает лечение в отделении реанимации. 

Самое читаемое

Наверх