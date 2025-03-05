В Актау 12-летний мальчик получил ожоги ног, упав в канализационный колодец с горячей водой, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошел во дворе дома №53 в 17 микрорайоне. По информации пресс-службы Мангистауской областной многопрофильной детской больницы, ребенок прогуливался с мамой и случайно упал в канализационный колодец, где находилась горячая вода с паром.

Врачи зафиксировали ожоги 2-3 степени в области голеней, общая площадь ожогов составила 30%.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое из-за полученных ожоговых травм. Он находится в сознании и получает лечение в отделении реанимации.