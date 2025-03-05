Ребенок обварился кипятком, провалившись в канализацию в Актау
Случайно упал.
Сегодня, 11:08
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:08Сегодня, 11:08
124Фото: Pixabay
В Актау 12-летний мальчик получил ожоги ног, упав в канализационный колодец с горячей водой, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошел во дворе дома №53 в 17 микрорайоне. По информации пресс-службы Мангистауской областной многопрофильной детской больницы, ребенок прогуливался с мамой и случайно упал в канализационный колодец, где находилась горячая вода с паром.
Врачи зафиксировали ожоги 2-3 степени в области голеней, общая площадь ожогов составила 30%.
Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое из-за полученных ожоговых травм. Он находится в сознании и получает лечение в отделении реанимации.
Самое читаемое
- "Рёбра и грудь были сломаны": Муж погибшей роженицы в области Абай поделился результатом экспертизы
- Школьник из Арыси получил приглашения из 30 университетов мира
- Полицейских уволили из-за дерзкого водителя в Костанайской области
- Автобус врезался в грузовик в Астане: как себя чувствуют пострадавшие
- Почему НДС еще не повысили, а цены на продукты уже выросли